Comune genitori e operatori | Miglioriamo il servizio mensa

Nella riunione della Commissione mensa, genitori e operatori hanno discusso delle proposte per rendere più efficiente e soddisfacente il servizio di refezione scolastica. Sono stati condivisi alcuni suggerimenti pratici e osservazioni sul funzionamento attuale, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza dei ragazzi e semplificare il lavoro delle addette. La discussione si è concentrata su possibili interventi concreti senza entrare in dettagli specifici.

BAGNI DI LUCCA Dalla Commissione mensa spunti e stimoli per migliorare e ottimizzare il servizio sia per i ragazzi fruitori che per il lavoro delle addette. Si è riunita nei giorni scorsi, a Bagni di Lucca, la Commissione mensa alla presenza dell’assessore delegato al Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Bagni di Lucca Maria Barsellotti, dell’Ufficio Scuola, della Responsabile della ditta Cir Food sc Simona Boggi, della nutrizionista Chiara Vivarelli, dei genitori e di una delegata delle insegnanti che ha fornito importanti spunti sul lavoro che viene svolto all’interno dell’Istituto. In un clima pacifico e costruttivo, è stato dato spazio a tutti gli interventi riscontrando ampia disponibilità a collaborare per accontentare il più possibile le richieste. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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