Como spettacolare la Lazio crolla all'Olimpico | Nico Paz e Baturina show Fabregas a -2 dalla Juve

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lazio subisce una pesante sconfitta all'Olimpico contro il Como, che si impone con un risultato di 0-3. Nico Paz e Baturina si distinguono come protagonisti della partita, mentre Fabregas si avvicina a due punti dalla Juventus in classifica. Una giornata difficile per i biancocelesti, che devono analizzare gli aspetti da migliorare per le prossime gare.

La Lazio crolla all'Olimpico contro un Como spettacolare capace di vincere con il punteggio di 0-3 in casa dei biancocelesti. Baturina e doppietta di Nico Paz stendono la squadra di Sarri.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Serie A, Nico Paz torna super: il Como asfalta la Lazio all’OlimpicoNella sfida di Serie A tra Lazio e Como, i lombardi si impongono con un risultato di 3-0 all’Olimpico.

Leggi anche: Lazio-Como, la partita in diretta: gol di Baturina e raddoppio di Nico Paz che poi fa tripletta

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

como spettacolare lazioComo spettacolare, la Lazio crolla all’Olimpico: Nico Paz e Baturina show, Fabregas a -2 dalla Juve - La Lazio crolla all'Olimpico contro un Como spettacolare capace di vincere con il punteggio di 0- fanpage.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.