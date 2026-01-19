Como spettacolare la Lazio crolla all'Olimpico | Nico Paz e Baturina show Fabregas a -2 dalla Juve
La Lazio subisce una pesante sconfitta all'Olimpico contro il Como, che si impone con un risultato di 0-3. Nico Paz e Baturina si distinguono come protagonisti della partita, mentre Fabregas si avvicina a due punti dalla Juventus in classifica. Una giornata difficile per i biancocelesti, che devono analizzare gli aspetti da migliorare per le prossime gare.
