Como-Roma Massa premiato nonostante il rosso a Wesley

Nella serata di lunedì si è disputata un’altra giornata di Serie A, con molte contestazioni sugli episodi arbitrali. Durante la partita tra Como e Roma, Massa ha assegnato un calcio di rigore alla squadra ospite, nonostante l’espulsione di Wesley per un fallo commesso pochi minuti prima. Il match si è concluso con questa decisione che ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori.

Si è conclusa nella serata di lunedì l’ennesima giornata di Serie A segnata ancora una volta da episodi arbitrali fortemente contestati. Per la seconda settimana consecutiva a farne le spese è stata – tra le altre – la Roma di Gian Piero Gasperini. Se nel turno precedente ai giallorossi non era stato concesso un calcio di rigore apparso evidente – errore poi ammesso dalla stessa AIA – questa volta, nella sfida del Sinigaglia, a finire sotto i riflettori è stata l’espulsione di Wesley per un presunto fallo su Diao. Nonostante le polemiche, nella giornata odierna il Corriere dello Sport ha riportato come la CON (Commissione Osservatori Nazionale arbitri) abbia assegnato all’arbitro Massa una valutazione altissima: 8,70, il punteggio massimo previsto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Como-Roma, Massa premiato nonostante il rosso a Wesley Articoli correlati Moviola Como Roma, dubbio il rosso a Wesley: errore di Massa? Tutti gli episodi del matchdi Redazione JuventusNews24Moviola Como Roma, diversi gli episodi dubbi in questa partita a partire dal rosso a Wesley. Moviola Como Roma, il CorSport boccia Massa: «Disastro totale, l’espulsione di Wesley è inesistente!». L’analisi completaMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Moviola Como Roma, il CorSport boccia... Contenuti utili per approfondire Como Roma Massa premiato nonostante il... Temi più discussi: Diao provoca sui social: Noi a Como facciamo così. Romanisti furiosi: Sei un simulatore; Calcio: Inter-Atalanta a Manganiello, Massa per Como-Roma; Como-Roma (2-1), la truppa di Gasp affonda sul lago; Il Como ribalta la Roma nello spareggio per il 4° posto: 2-1. Corriere dello Sport – Massa prende il massimo dei voti in Como-Roma: premiato nonostante la dubbia espulsione di WesleyIl retroscena sulla valutazione della prestazione dell'arbitro. msn.com Massa da incubo in Como Roma, ma l’AIA lo promuove! Il clamoroso voto in pagellaMassa da incubo in Como Roma, ma l’AIA lo promuove! Il clamoroso voto in pagella per l’arbitro nonostante l’errore sul rosso a Wesley Il dibattito sugli arbitri in Serie A continua ad accendersi anche ... calcionews24.com Arbitri, voti shock: Massa prende 9 dopo Como-Roma! - facebook.com facebook Finale rovente di Como-Roma: niente stretta di mano e Fabregas ne parla nel post-partita "Che sia felice o arrabbiato, che abbia vinto o perso, non mi sono mai rifiutato di dare la mano all'altro allenatore. Mi sembra una cosa sportiva, io sono stato cresciuto co x.com