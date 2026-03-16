Moviola Como Roma il CorSport boccia Massa | Disastro totale l’espulsione di Wesley è inesistente! L’analisi completa

Dopo la partita tra Como e Roma, il Corriere dello Sport ha pubblicato un’analisi critica sulla direzione di gara dell’arbitro Davide Massa. In particolare, viene contestata l’espulsione di Wesley, giudicata inesistente secondo l’analisi degli episodi. La moviola evidenzia alcune decisioni prese durante il match, con un focus specifico sulla valutazione dell’episodio che ha portato all’espulsione.

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