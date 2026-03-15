Moviola Como Roma dubbio il rosso a Wesley | errore di Massa? Tutti gli episodi del match

Durante la partita tra Como e Roma si sono verificati diversi episodi discussi, tra cui il cartellino rosso mostrato a Wesley. La moviola ha analizzato le azioni di gioco e ha sollevato dubbi sulla decisione dell’arbitro, in particolare sul possibile errore di valutazione da parte del direttore di gara. La partita è stata segnata anche da altre contestazioni riguardanti le decisioni prese durante il match.

Moviola Como Roma, diversi gli episodi dubbi in questa partita a partire dal rosso a Wesley. Ecco una analisi completa di quanto successo. La sfida del Sinigaglia non ha lasciato strascichi solo in classifica, ma ha acceso un vivace dibattito arbitrale. Analizzando la moviola di Como Roma, appare chiaro come la direzione di Davide Massa, coadiuvato da Fabbri al VAR, sia stata caratterizzata da episodi speculari che hanno pesato enormemente sull’economia del match, trasformando uno scontro diretto per l’Europa in un caso da regolamento. L’apertura del match è stata subito elettrica. Dopo soli sei minuti, la partita mette in evidenza il contatto tra Diego Carlos e Stephan El Shaarawy. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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