Commerzbank apre a Unicredit | Pronti a discutere una proposta

Commerzbank ha dichiarato di essere disponibile a discutere un’eventuale proposta di Unicredit, anche se al momento non è stata presentata nessuna offerta formale. La banca tedesca ha precisato di non considerare ancora aperta una trattativa ufficiale, ma ha comunque mostrato apertura a valutare un possibile dialogo. La comunicazione è arrivata in risposta alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Milano, 17 marzo 2026 – Non è una porta spalancata. Ma nemmeno più un muro invalicabile. Commerzbank apre con cautela alla possibilità di discutere l’offerta lanciata da Unicredit, pur ribadendo che al momento non esiste una proposta formale su cui negoziare. A segnare il cambio di tono è la ceo Bettina Orlopp, che definisce l’Ops una sorpresa e un elemento di distrazione, ma chiarisce che un confronto è possibile solo in presenza di una base concreta. “Saremmo disposti a sederci a un tavolo», spiega, precisando però che «non c’è ancora una bozza”. Il messaggio resta quindi doppio: apertura al dialogo ma difesa della strategia di autonomia. Non a caso l’offerta avanzata da Andrea Orcel viene giudicata “tattica” e con “un prezzo molto basso”, pari a 30,8 euro per azione contro un target di 37 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Commerzbank apre a Unicredit: “Pronti a discutere una proposta” Articoli correlati Unicredit accelera su CommerzbankNon era credibile che Andrea Orcel avesse abbandonato l'idea di una grande acquisizione. Unicredit lancia un’offerta pubblica di scambio su CommerzbankL'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30 per cento della banca tedesca e a favorire nelle prossime settimane “un confronto costruttivo". Aggiornamenti e contenuti dedicati a Commerzbank apre Temi più discussi: Unicredit lancia un’ops su Commerzbank. Tutti gli advisor; UniCredit lancia OPS per salire oltre il 30% di Commerzbank ma senza acquisire il controllo; Unicredit, Ops per superare il 30% di Commerzbank. Berlino: Inaccettabile e ostile; Unicredit annuncia offerta pubblica per superare il 30% di Commerzbank. Unicredit, Commerzbank pronta a sedersi al tavolo per discutere l’offertaDal vertice di Commerzbank arriva il primo segnale ufficiale di apertura a un dialogo con Unicredit. A 24 ore dal lancio dell’ops, la ceo della seconda banca tedesca Bettina Orlopp apre al deal. «Sare ... milanofinanza.it Unicredit-Commerzbank, il ceo Orcel bussa a Palazzo ChigiIl ceo informa il governo dell’ops lanciata sulla banca tedesca. L’offerta partirà dopo l’assemblea, ma c’è l’incognita delle autorizzazioni che arriveranno solo a fine anno ... milanofinanza.it Commerzbank apre a Unicredit, la ceo Orlopp: “Saremmo pronti a discutere di un’offerta” x.com L’ad Andrea Orcel annuncia un’offerta di scambio sulle azioni di Commerzbank (premio del 4%) per superare il 30% e aprire «un confronto costruttivo». Il cancelliere Merz: «Vogliamo mantenere l’indipendenza». Ma Bruxelles non la vede così: serve il consoli - facebook.com facebook