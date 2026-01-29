Il siciliano arretra ma resiste i dati Istat accendono l' allarme sulle lingue locali | Resiste solo in famiglia
Il rapporto dell’Istat segnala che il siciliano, pur indebolendosi, resiste nelle case e tra le famiglie. La lingua locale si mantiene viva soprattutto tra i familiari, ma il suo uso pubblico e quotidiano cala sempre di più. I dati mostrano che, in generale, i dialetti italiani stanno perdendo terreno, e anche il siciliano non fa eccezione. La situazione preoccupa gli esperti, che invitano a trovare nuovi modi per preservare questa parte importante della cultura locale.
Il siciliano soffre un po' ma tiene botta. Lo conferma l’Istat che ha pubblicato il rapporto “L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere, anno 2024”, che aggiorna la fotografia del paesaggio linguistico nazionale. Il quadro è netto: l’italiano continua a rafforzarsi come.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Il siciliano arretra ma resiste, i dati Istat accendono l'allarme sulle lingue locali: Resiste solo in famigliaDall'analisi emerge che nell'Isola l'uso diminuisce rispetto al 2015, ma meno rispetto alla media nazionale. L'appello di Auclis: Con questi dati allarmanti non si può più aspettare: occorre una nuov ... palermotoday.it
