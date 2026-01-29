Il siciliano arretra ma resiste i dati Istat accendono l' allarme sulle lingue locali | Resiste solo in famiglia

Il rapporto dell’Istat segnala che il siciliano, pur indebolendosi, resiste nelle case e tra le famiglie. La lingua locale si mantiene viva soprattutto tra i familiari, ma il suo uso pubblico e quotidiano cala sempre di più. I dati mostrano che, in generale, i dialetti italiani stanno perdendo terreno, e anche il siciliano non fa eccezione. La situazione preoccupa gli esperti, che invitano a trovare nuovi modi per preservare questa parte importante della cultura locale.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.