Ordine dei Commercialisti Napoli Nord | Francesco Corbello nuovo presidente

Francesco Corbello è stato eletto nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti Napoli Nord. La nomina riflette l’impegno verso la professione e la crescita del settore nel territorio. L’Ordine, che riunisce i dottori commercialisti e gli esperti contabili, si propone di supportare i professionisti nelle attività quotidiane e di promuovere la qualità della consulenza fiscale e contabile.

Record del primo eletto dei consiglieri, Enrico Villano (717 preferenze). Primo eletto del Collegio dei Revisori, Giancarlo Falco (673 preferenze); per il CPO il primato va a Valentino Sibilio (660 preferenze). “Il risultato elettorale – ha dichiarato Corbello – affida a NEXT una responsabilità chiara: rafforzare l’Ordine come istituzione solida, credibile e moderna, capace di rappresentare la categoria e di accompagnarne l’evoluzione, nel rispetto della continuità e con uno sguardo rivolto al futuro”. “L’esito elettorale rappresenta una chiara indicazione politica a favore di una linea di continuità istituzionale, nel solco di un percorso che ha rafforzato negli anni la credibilità dell’Ordine, il suo ruolo nei rapporti con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la sua funzione di presidio professionale nel territorio di riferimento”, ha proseguito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

