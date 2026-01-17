Commercialisti Francesco Corbello eletto presidente di Napoli Nord

Francesco Corbello è stato eletto presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord. La nomina rappresenta un importante momento di continuità e impegno per la professione contabile nella zona. Corbello assume il ruolo con l’obiettivo di promuovere la qualità e l’etica professionale, favorendo il confronto e la crescita del settore.

Tempo di lettura: 3 minuti Francesco Corbello è stato eletto presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio si sono concluse con l'affermazione della lista NEXT, che ha registrato 1169 preferenze. Record del primo eletto dei consiglieri, Enrico Villano (717 preferenze). Primo eletto del Collegio dei Revisori, Giancarlo Falco (673 preferenze); per il CPO il primato va a Valentino Sibilio (660 preferenze). «Il risultato elettorale – ha dichiarato Corbello – affida a NEXT una responsabilità chiara: rafforzare l'Ordine come istituzione solida, credibile e moderna, capace di rappresentare la categoria e di accompagnarne l'evoluzione, nel rispetto della continuità e con uno sguardo rivolto al futuro.

