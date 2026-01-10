Garlasco nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi | Trovati riscontri che stavamo cercando Sempre più vicina la revisione del processo a Stasi

A Garlasco, si sono recentemente concluse le analisi sugli oggetti appartenuti a Chiara Poggi, indossati la mattina del 13 agosto 2007. Le verifiche hanno prodotto nuovi riscontri, confermando alcuni elementi che erano stati ricercati. La revisione del processo a Stasi si avvicina, aprendo nuovi spunti nel caso.

Si sono concluse le nuove verifiche tecniche sugli oggetti che Chiara Poggi indossava la mattina del 13 agosto 2007, nella villetta di via Pascoli, a Garlasco. Accertamenti che, secondo i consulenti della famiglia della giovane, avrebbero fatto emergere elementi finora mai valutati in modo completo. Al centro delle analisi ci sono gioielli e accessori personali: una collanina con un ciondolo a forma di dente di squalo, alcuni braccialetti (tra cui uno con il nome “Chiara”), un orologio, una cavigliera e un paio di orecchini. Uno degli orecchini fu ritrovato ancora al lobo della vittima, l’altro sul luogo dell’aggressione, probabilmente perso durante la colluttazione. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Garlasco, finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi: “Trovati riscontri che stavamo cercando” Leggi anche: Garlasco, nuovi riscontri sugli oggetti di Chiara Poggi: si va verso la revisione del processo Stasi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Garlasco, finite le analisi sugli oggetti indossati da Chiara Poggi: Trovati riscontri che stavamo cercando; Garlasco, nuovi riscontri sugli oggetti di Chiara Poggi: si va verso la revisione del processo Stasi; Garlasco in TV, i gioielli di Chiara Poggi come l'impronta 33: Dna mai analizzato; Garlasco, tutte le impronte di scarpe sulla scena del delitto dai pallini alla V. Garlasco, nuove analisi sugli oggetti di Chiara Poggi: «Trovati riscontri che stavamo cercando». Sempre più vicina la revisione del processo a Stasi - Il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli: «Presenteremo i nostri risultati ... open.online

Garlasco, la revisione del processo ad Alberto Stasi sempre più vicina: le nuove analisi sugli oggetti di Chiara - Alcuni oggetti di Chiara Poggi potrebbero rivelarsi fondamentali per la revisione del processo che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. libero.it

I capelli nella mano di Chiara Poggi e gli altri nuovi riscontri: a Garlasco verso la revisione del processo per Alberto Stasi - Nuove analisi su collane, bracciali e orecchini di Chiara Poggi hanno fornito riscontri ritenuti significativi dai consulenti di famiglia e potrebbero sostenere una richiesta di revisione del processo ... lasicilia.it

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

Si cercano ancora elementi utili alle nuove indagini sul delitto di Garlasco nei pc di Chiara Poggi e di Alberto Stasi “Stiamo guardando sul pc di Chiara se ci sono nuovi elementi indicativi oppure quelli che possano confermare quanto già emerso”, ha spiegato - facebook.com facebook

Settimana decisiva sul caso Garlasco: nuove impronte, ipotesi di nuovi indagati, errori nelle prime indagini e Andrea Sempio ospite a Verissimo x.com

