Famiglia nel bosco | il comitato #difesaminori chiede una revisione dell' affidamento ai servizi sociali

Sabato pomeriggio a Palmoli, famiglie e cittadini si sono riuniti per una fiaccolata a sostegno dei coniugi Nathan e Catherine, conosciuti come la “famiglia nel bosco”. La manifestazione è nata per chiedere una revisione dell’affidamento dei tre figli ai servizi sociali, dopo che il tribunale dell’Aquila ha disposto il loro allontanamento. La gente si è stretta intorno alla coppia, sperando in un nuovo esame della vicenda.

Sentita partecipazione alla fiaccolata per sostenere il ricongiungimento della famiglia alla quale il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei tre figli A sfilare assieme ad alcune famiglie neo-rurali e ai cittadini anche alcuni rappresentanti dell'associazione "I figli del Mediterraneo" e del comitato #difesaminori che ha sollecitato con urgenza una revisione dell'istituto dell'affidamento ai servizi sociali. "Il principio fondamentale deve essere quello dello Stato al servizio dei cittadini e di sostegno alla famiglia" ha dichiarato a LaPresse il portavoce del Comitato #difesaminori, Nico Liberati.

