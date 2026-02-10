Contributo economico per i doposcuola se ne discute in Parlamento
In Parlamento si discute di un aiuto concreto per le famiglie. La proposta di legge, firmata da Sasso della Lega, prevede un contributo economico per chi sceglie di pagare privatamente i doposcuola dei figli. La questione sarà esaminata dalla 7ª Commissione Cultura della Camera, che dovrà decidere se approvarla o meno.
È stata assegnata alla 7ª Commissione Cultura della Camera la proposta di legge presentata da Sasso (Lega) che introduce un contributo economico a favore delle famiglie che scelgono di provvedere privatamente all’istruzione dei propri figli. Il testo apre un fronte specifico sul tema della libertà di scelta educativa e del sostegno economico ai nuclei familiari. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
