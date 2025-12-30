Cambiamenti climatici devastazione e danni | Palermo tra le città più colpite in Italia nel 2025

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, Palermo si trova tra le città italiane più colpite dai cambiamenti climatici. Piogge intense, eventi estremi e alterazioni delle temperature stanno provocando danni significativi al territorio. La crisi climatica si manifesta con frequenza crescente, contribuendo a fenomeni come esondazioni, frane e siccità, che richiedono attenzione e azioni concrete per mitigare gli effetti e tutelare comunità e ambiente.

Piogge intense, venti forti, fiumi che esondano, frane ma anche temperature molto elevate e siccità: gli eventi meteo estremi, determinati dalla crisi climatica, continuano ad aumentare in Italia e nel 2025 sono stati 376, cioè il 5,9% in più rispetto all'anno precedente. Palermo è tra le città. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: In crescita i reati di strada, più colpite le grandi città: Benevento tra le province più sicure d’Italia

Leggi anche: Danni da vento forte sulla Sicilia orientale: agrumeti e oliveti tra le coltivazioni più colpite

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

cambiamenti climatici devastazione danniCambiamenti climatici, i 10 principali disastri sono costati al mondo miliardi di dollari nel 2025 - Ondate di calore, incendi, siccità e tempeste sono costati all’umanità più di 120 miliardi di dollari. repubblica.it

Dal clima 111 miliardi di danni per l'Italia in 40 anni - Tra il 1980 e il 2022, i cambiamenti climatici hanno provocato danni in Italia per 111 miliardi: 57,1 miliardi di euro per alluvioni, 30,6 miliardi per ondate di calore, 15,2 miliardi di euro per le ... avvenire.it

In 10 anni i danni climatici negli Stati Uniti sono aumentati di 6 volte - “In linea con l'evoluzione delle priorità, dei mandati statutari e dei cambiamenti nello staff, i Centri nazionali per le informazioni ambientali (NCEI) del NOAA non aggiorneranno più il prodotto ... huffingtonpost.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.