Cambiamenti climatici devastazione e danni | Palermo tra le città più colpite in Italia nel 2025
Nel 2025, Palermo si trova tra le città italiane più colpite dai cambiamenti climatici. Piogge intense, eventi estremi e alterazioni delle temperature stanno provocando danni significativi al territorio. La crisi climatica si manifesta con frequenza crescente, contribuendo a fenomeni come esondazioni, frane e siccità, che richiedono attenzione e azioni concrete per mitigare gli effetti e tutelare comunità e ambiente.
Piogge intense, venti forti, fiumi che esondano, frane ma anche temperature molto elevate e siccità: gli eventi meteo estremi, determinati dalla crisi climatica, continuano ad aumentare in Italia e nel 2025 sono stati 376, cioè il 5,9% in più rispetto all'anno precedente. Palermo è tra le città. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
