Cambiamenti climatici all’Università di Parma tornano le lezioni aperte per la cittadinanza

Dopo il successo dell’anno passato, dal 26 febbraio riprendono le lezioni aperte a tutte e tutti per promuovere la conoscenza della crisi climatica. Online e in aula ogni giovedì alle 16.30 L’Università di Parma apre anche quest’anno le porte per tutta la cittadinanza alle lezioni di Cambiamenti climatici, insegnamento inserito nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale di Ingegneria per l'ambiente e il territorio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, tenuto da Stefano Caserini, delegato del Rettore sul tema cambiamenti climatici, autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative e co-direttore della rivista Ingegneria dell’Ambiente. Dopo il successo dello scorso anno delle lezioni che sono state molto seguite e apprezzate, inizia giovedì 26 febbraio un nuovo corso, articolato in 12 lezioni da 2 ore. Il corso è trasversale, già aperto alle studentesse e gli studenti di tutti i Dipartimenti, e dal 26 febbraio potrà essere frequentato da tutte le persone interessate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

