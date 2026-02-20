Colto da malore lungo i sentieri di Oro in azione soccorsi e vigili del fuoco

Da leccotoday.it 20 feb 2026

Un uomo di 75 anni ha avuto un malore mentre camminava sui sentieri di Oro, a Bellano, causando l'intervento immediato di soccorritori e vigili del fuoco. L'uomo stava percorrendo il sentiero con vista sul lago quando si è sentito male. I soccorsi sono arrivati rapidamente e lo hanno assistito sul posto. La situazione ha richiesto un'evacuazione tempestiva e l'intervento dei vigili del fuoco. La sua condizione resta sotto osservazione.

Intervento di 118 e vigili del fuoco oggi pomeriggio a Bellano dove un 75enne è stato colto da malore mentre proseguiva lungo un sentiero vista lago. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) alle ore 15.50 di venerdì 20 febbraio nella zona di Oro lungo la Strada dalla Pernice a pendaglio. I vigili del fuoco intervenuti da Lecco con squadra Speleo alpino fluviale Saf e dal vicino distaccamento Bellano in collaborazione con i tecnici del Soccorso alpino e personale sanitario per soccorrere l'uomo colpito da malore mentre si trovava in una zona non accessibile all'ambulanza.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

