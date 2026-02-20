Colto da malore lungo i sentieri di Oro in azione soccorsi e vigili del fuoco

Un uomo di 75 anni ha avuto un malore mentre camminava sui sentieri di Oro, a Bellano, causando l'intervento immediato di soccorritori e vigili del fuoco. L'uomo stava percorrendo il sentiero con vista sul lago quando si è sentito male. I soccorsi sono arrivati rapidamente e lo hanno assistito sul posto. La situazione ha richiesto un'evacuazione tempestiva e l'intervento dei vigili del fuoco. La sua condizione resta sotto osservazione.

Intervento di 118 e vigili del fuoco oggi pomeriggio a Bellano dove un 75enne è stato colto da malore mentre proseguiva lungo un sentiero vista lago. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) alle ore 15.50 di venerdì 20 febbraio nella zona di Oro lungo la Strada dalla Pernice a pendaglio. I vigili del fuoco intervenuti da Lecco con squadra Speleo alpino fluviale Saf e dal vicino distaccamento Bellano in collaborazione con i tecnici del Soccorso alpino e personale sanitario per soccorrere l'uomo colpito da malore mentre si trovava in una zona non accessibile all'ambulanza.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Colto da un malore mentre carica la legna sul camion, soccorso dai vigili del fuoco Leggi anche: Malore lungo la Statale 36, soccorsi in azione all'Area di servizio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tragedia a pochi passi da casa, muore in strada mentre va a buttare via la spazzatura; Pedone investito da un'automobile sulla Pontebbana: è grave; Sant'Egidio del Monte Albino, ha un malore mentre è in auto: morto imprenditore di 60 anni; Nei pressi di Siliqua un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto sulla Statale 293 perde la vita un uomo di 46 anni per infarto. – CronacaOnline. Malpensa Est, A8, maloreL’area di servizio Malpensa Est si trova lungo un tratto strategico della viabilità lombarda, collegando la superstrada 336 con l’autostrada A8 in direzione Varese e Milano. Si tratta di un punto di ... varesepress.info Malore mentre pesca, si accascia a terra privo di sensi: è grave alla PoliambulanzaÈ ricoverato in gravi condizioni alla Poliambulanza di Brescia il pescatore che lunedì pomeriggio si è sentito male, colto da un improvviso malore, mentre si trovava al laghetto gestito dall'Asd Pesca ... bresciatoday.it Colto da malore mentre visitava il duomo di Monreale, morto turista francese di 72 anni. - facebook.com facebook