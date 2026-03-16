Colpo di coda dell’inverno Jolina porta temporali e venti intensi | temperature in calo fino a 14°C

Da messinatoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vortice ciclonico denominato Jolina si trova attualmente sul Mar Libico e sta muovendo masse nuvolose verso la Sicilia. Questo sistema atmosferico provoca temporali e venti intensi, portando un calo delle temperature che scende fino a 14°C. Le condizioni meteo instabili continueranno a interessare la regione nelle prossime ore, con piogge e forti raffiche di vento.

Il vortice ciclonico sul Mar Libico spinge nuvole cariche di pioggia verso la città. Martedì qualche schiarita, rovesci diffusi mercoledì e giovedì, venerdì sole più stabile, poi nuova instabilità nel weekend Il vortice ciclonico Jolina, posizionato in queste ore sul Mar Libico, continuerà a convogliare verso la Sicilia masse nuvolose ricche di umidità e fortemente instabili. Sono le previsioni del meteorologo di 3BMeteo, Carlo Migliore. "Queste condizioni favoriranno precipitazioni, anche a carattere temporalesco, con fenomeni localmente intensi - spieha l'esperto - Sulla città di Messina il tempo rimarrà instabile o perturbato, con brevi schiarite previste martedì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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