Colpo di coda dell’inverno Jolina porta temporali e venti intensi | temperature in calo fino a 14°C

Un vortice ciclonico denominato Jolina si trova attualmente sul Mar Libico e sta muovendo masse nuvolose verso la Sicilia. Questo sistema atmosferico provoca temporali e venti intensi, portando un calo delle temperature che scende fino a 14°C. Le condizioni meteo instabili continueranno a interessare la regione nelle prossime ore, con piogge e forti raffiche di vento.

Il vortice ciclonico sul Mar Libico spinge nuvole cariche di pioggia verso la città. Martedì qualche schiarita, rovesci diffusi mercoledì e giovedì, venerdì sole più stabile, poi nuova instabilità nel weekend Il vortice ciclonico Jolina, posizionato in queste ore sul Mar Libico, continuerà a convogliare verso la Sicilia masse nuvolose ricche di umidità e fortemente instabili. Sono le previsioni del meteorologo di 3BMeteo, Carlo Migliore. "Queste condizioni favoriranno precipitazioni, anche a carattere temporalesco, con fenomeni localmente intensi - spieha l'esperto - Sulla città di Messina il tempo rimarrà instabile o perturbato, con brevi schiarite previste martedì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Vortice Jolina sull'Italia, poi torna l'inverno con il freddo dei Balcani: temperature 4-5 gradi sotto la mediaSembrava essere arrivato il momento del cambio di stagione e dell'arrivo di temperature primaverili. Leggi anche: Campania sotto Doppia Allerta Meteo: temporali intensi e venti forti in arrivo. Approfondimenti e contenuti su Colpo di coda dell'inverno Jolina porta... Temi più discussi: Colpo di coda dell'Inverno con un ciclone freddo, la Primavera dovrà aspettare; Il colpo di coda dell'inverno: neve e pioggia al nord. Al sud resistono il sole e il bel tempo; Colpo di coda dell’inverno in Valtellina; Colpo di coda dell'inverno: la neve torna a impensierire il Locarnese. Meteo – Colpo di coda invernale in arrivo, atteso generale crollo termico ed anche neve a quote piuttosto basseMeteo - Colpo di coda invernale nei prossimi giorni, irruzione fredda da est porta un diffuso crollo termico ed anche neve a bassa quote su alcune regioni ... centrometeoitaliano.it Liguria: colpo di coda dell'inverno, ricompare anche la neveDurante la notte i boschi dell’Appennino si sono ritrovati avvolti da un silenzio particolare, quello che arriva solo quando cade la neve ... telenord.it Il 16 marzo 1792, al Teatro dell’Opera di Stoccolma, il re Gustavo III di Svezia fu vittima di un attentato. Negli ultimi anni il re aveva avuto rapporti sempre più tesi con l’aristocrazia. Era salito al trono nel 1771 e aveva rafforzato il potere monarchico con un colpo - facebook.com facebook Colpo di scena: possibile ritorno dell’inverno a metà settimana su alcune zone del Paese. I modelli vedono una retrogressione fredda dai Balcani verso l’Italia, con l’aria più fredda che potrebbe interessare soprattutto il versante adriatico. Le temperature si x.com