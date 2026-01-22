Torna la neve in Lombardia | dove e quando Vero inverno fino alla fine di gennaio le previsioni meteo

La neve torna in Lombardia, portando freddo e condizioni di maltempo fino a fine gennaio. Le previsioni meteo indicano un prolungato periodo di temperature basse e nevicate in diverse zone della regione, con particolare intensità nel weekend. È importante monitorare gli aggiornamenti per organizzare al meglio le attività e i spostamenti durante questa fase di vero inverno.

Milano, 22 gennaio 2026 – Ci attendono una coda di settimana e un weekend nel segno del maltempo e del freddo. Un gelo pienamente invernale, che non si può definire “anomalo” (soprattutto se paragonato al clima tipico di gennaio fino agli anni Duemila ), ma che certamente anche rispetto a quanto registrato negli ultimissimi anni può in qualche modo “stupire”. Basti pensare che nel 2023 il Natale fu quasi caldo, con quasi 20 gradi in Pianura Padana e un tempo autunnale a far da cornice allo scarto dei regali. Quelli sì, del tutto anomali. In questi giorni il Sud del Paese è alle prese con le devastazioni del ciclone Harry (in particolare in Sicilia e Calabria), a Nord – al momento – la situazione è sotto controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Neve a bassa quota e ondata di freddo artico in Lombardia, un inverno anticipato: le previsioni meteo fino al weekend

Neve, freddo e gelate in arrivo in Lombardia: dove e quando. Le previsioni meteoLe previsioni meteo per la Lombardia indicano un ritorno di temperature rigide e gelate tra il 19 e il 25 gennaio.

