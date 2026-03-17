Colico incendio in uno stabilimento di rifiuti elettronici | paura per l’aria e l’ambiente

A Colico, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in uno stabilimento che si occupa di recupero di rifiuti elettronici. L'intervento è durato fino a tarda notte e ha coinvolto diverse squadre di soccorso. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla qualità dell’aria e all’ambiente circostante. Nessuno è rimasto ferito durante le operazioni di spegnimento.

Colico (Lecco), 17 marzo 2026 – I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte fonda per domare e spegnere l'incendio divampato in uno stabilimento di recupero di rifiuti elettronici. Le fiamme sono divampate martedì sera alla Seval di Colico. Non è la prima volta che succede. Le cause Probabilmente è stato innescato dalla rottura di una batteria al litio contenuta in uno degli elettrodomestici o degli apparecchi da riciclare. Le batterie al litio, quando si surriscaldano, sono altamente infiammabili. Vigili del fuoco in azione Sul posto si sono precipitati in forze i vigili del fuoco di sette squadre: sono arrivati dal comando... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico, incendio in uno stabilimento di rifiuti elettronici: paura per l’aria e l’ambiente Articoli correlati Roma, incendio in un centro rifiuti a Vigne Nuove: in fiamme 2 container con rifiuti elettroniciRoma, 4 febbraio 2026 – Un incendio è divampato ieri sera all’interno del centro di raccolta Ama in via dell’Ateneo Salesiano, nel quartiere di Vigne... Incendio al centro di raccolta Ama, bruciano due container con rifiuti elettroniciFiamme nel centro di raccolta Ama di Vigne Nuove nel tardo pomeriggio di ieri, bruciano due container di rifiuti elettronici: cosa è successo.