Roma incendio in un centro rifiuti a Vigne Nuove | in fiamme 2 container con rifiuti elettronici

Un incendio si è scatenato ieri sera nel centro di raccolta Ama in via dell’Ateneo Salesiano, nel quartiere di Vigne Nuove. Due container di rifiuti elettronici sono andati completamente in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e hanno spento le fiamme dopo circa un’ora. Nessuno si è fatto male, ma i residenti hanno assistito a un’evacuazione temporanea dell’area. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Roma, 4 febbraio 2026 – Un incendio è divampato ieri sera all'interno del centro di raccolta Ama in via dell'Ateneo Salesiano, nel quartiere di Vigne Nuove, nel III municipio. A darne notizia è l'Ama in una nota: "L'allarme è scattato immediatamente e i vigili del fuoco, prontamente intervenuti, hanno già domato l'incendio ". "Atto doloso non da escludere". "La struttura – prosegue l'azienda – era già chiusa al pubblico e non sono stati coinvolti né utenti né dipendenti. Non appena possibile, verrà verificata l'entità dei danni per valutare gli eventuali tempi di riapertura del sito. Il sito è video-sorvegliato e sarà per questo possibile effettuare tutti i controlli del caso per conoscere l'effettiva dinamica dell'accaduto.

