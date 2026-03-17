Claudio Lippi ha dichiarato di possedere un dossier che potrebbe avere conseguenze importanti e ha menzionato Enrica Bonaccorti. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di dolore legato a una scomparsa, che ha riacceso vecchie ferite. La discussione si concentra su un sistema che, secondo lui, tende a dimenticare chi non è più al centro dell’attenzione pubblica.

Il dolore per una scomparsa che riapre ferite mai rimarginate e, insieme, l’accusa frontale a un sistema che troppo spesso dimentica chi non è più al centro della scena. Claudio Lippi è tornato a parlare e lo ha fatto con parole dure, che stanno già facendo discutere parecchio. Le parole di Claudio Lippi sulla morte di Enrica Bonaccorti. Lo spunto delle nuove dichiarazioni di Claudio Lippi è stata la recente morte di Enrica Bonaccorti. Secondo lo sfogo del conduttore sui social, molti colleghi e dirigenti avrebbero ignorato la Bonaccorti negli ultimi anni, salvo poi celebrarla pubblicamente dopo la sua dipartita. Una dinamica che, a detta di Lippi, lo riguarderebbe personalmente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Claudio Lippi: “Ho un dossier che farà tremare, rischio molto”. E cita Enrica Bonaccorti

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