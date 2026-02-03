Claudio Lippi smentisce di essere in terapia intensiva, ma ringrazia Fabrizio Corona e fa riferimento al

L'annuncio di Claudio Lippi su Instagram Come sta Claudio Lippi dopo la puntata di Falsissimo Il messaggio di Lippi su Fabrizio Corona e la televisione Spariti gli account social di Fabrizio Corona e Falsissimo L’annuncio di Claudio Lippi su Instagram Nelle scorse ore è apparso su Instagram un nuovo profilo chiamato claudiolippireal. Il profilo appartiene a Claudio Lippi, che in diversi post e storie ha spiegato così la novità: “Lo devo soprattutto all’insistenza e al supporto di mia figlia. Lo devo fare perché altrimenti rischio delle pene corporali. Ho una lunga storia da raccontarvi. Il motivo per cui ho accettato questo suggerimento è che, in questo modo, dopo 21 anni quasi di silenzio, potrò riprendere il rapporto con quello che per me è vita, cioè il pubblico”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Claudio Lippi smentisce di essere in terapia intensiva ma ringrazia Fabrizio Corona e cita il "circolino"

Approfondimenti su Claudio Lippi

In questo articolo si aggiornano le condizioni di salute di Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva.

Claudio Lippi, noto conduttore e cantante italiano, si trova in terapia intensiva senza risorse economiche.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Claudio Lippi in terapia intensiva Il racconto di Fabrizio Corona

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Fiorello ‘sgancia’ lo scoop (clamoroso) su Sanremo 2026, ma Carlo Conti lo smentisce in diretta: cosa è successo; Samira Lui a Verissimo, le lacrime per le parole di Gerry Scotti. E smentisce il matrimonio; AGCOM mette sotto osservazione Falsissimo. Qualcosa non torna nella versione di Claudio Lippi.

Claudio Lippi in fin di vita: spunta un video sui social, le sue vere condizioniClaudio Lippi rompe il silenzio su Instagram e chiarisce le sue reali condizioni di salute dopo la puntata di Falsissimo. Il video. donnaglamour.it

Claudio Lippi sta male ma non è in fin di vita: apre un profilo instagram per raccontare la sua veritàClaudio Lippi ha deciso di raccontare la sua versione della storia sui social e ha aperto un nuovo profilo Claudio Lippi ha deciso di rompere il silenzio e di riprendersi la scena dopo le polemiche na ... ultimenotizieflash.com

Claudio Lippi rompe il silenzio in un video dopo le notizie circolate sulla sua salute: "Non sono..." - facebook.com facebook

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva" x.com