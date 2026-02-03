Claudio Lippi torna a parlare dopo settimane di silenzio. Con un nuovo profilo Instagram, ha confermato di essere vivo e ha ringraziato Fabrizio Corona e anche il “circolino” per il sostegno. Lippi ha spiegato che ha deciso di riaprire il suo account grazie anche all’insistenza e all’incoraggiamento della figlia. La sua presenza online ricomincia così, tra ringraziamenti e qualche riferimento inaspettato.

Nelle scorse ore è apparso su Instagram un nuovo profilo chiamato claudiolippireal. Il profilo appartiene a Claudio Lippi, che in diversi post e storie ha spiegato così la novità: “Lo devo soprattutto all’insistenza e al supporto di mia figlia. Lo devo fare perché altrimenti rischio delle pene corporali. Ho una lunga storia da raccontarvi. Il motivo per cui ho accettato questo suggerimento è che, in questo modo, dopo 21 anni quasi di silenzio, potrò riprendere il rapporto con quello che per me è vita, cioè il pubblico”. Claudio Lippi è apparso in una puntata di Falsissimo in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudio Lippi rompe il silenzio: “Sono Vivo” e ringrazia Fabrizio Corona e cita anche il “circolino”

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi smentisce di essere in terapia intensiva, ma ringrazia Fabrizio Corona e fa riferimento al

Claudio Lippi torna a farsi vedere sui social dopo settimane di silenzio sulla sua salute.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Claudio Lippi Rompe Il Silenzio: Accuse Durissime A Mediaset E De Filippi!

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: Sono vivo e non sono in terapia intensiva; Claudio Lippi rompe il silenzio: Sono vivo. Ho una lunga storia da raccontarvi. Il video; Claudio Lippi dall’ospedale rompe il silenzio e accusa Maria De Filippi; Claudio Lippi rompe il silenzio dopo il caso Corona. Come sta il conduttore: Non sono in terapia intensiva.

Claudio Lippi rompe il silenzio sulla sua salute: Sono vivo e non sono in terapia intensivaIl popolare conduttore tv è apparso sui social con un video, in cui ha parlato delle sue condizioni di salute ... ilgiornale.it

Claudio Lippi rompe il silenzio e sbarca su Instagram: Non sono in terapia intensivaClaudio Lippi ha aperto un profilo su Instagram e ha aggiornato, con un video, i suoi fan sulle sue condizioni di salute ... notizie.it

"Non sono in terapia intensiva" Claudio Lippi rompe il silenzio e apre il suo profilo Instagram: ecco come sta davvero >> https://buff.ly/tACAZok - facebook.com facebook

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva" x.com