City-Real oggi in Champions League le probabili formazioni e dove vederla

Stasera alle 21 all’Etihad di Manchester si gioca il ritorno degli ottavi di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. La partita vede due squadre affrontarsi in una sfida decisiva per il passaggio ai quarti. Le probabili formazioni sono già circolate e i tifosi sono in attesa di conoscere l’esito di un match che si preannuncia acceso.

Supersfida stasera mercoledì 17 marzo alle 21 all’Etihad di Manchester nel ritorno degli ottavi di Champions League tra City e Real Madrid. Gli inglesi di Guardiola sono chiamati all’impresa dopo la vittoria per 3-0 all’andata per gli spagnoli, firmata da una tripletta di Valverde. Tra i Citizens probabile il tridente Semenyo-Haaland-Doku mentre Arbeloa recupera Mbappé, che dovrebbe però partire dalla panchina It all comes down to this? pic.twitter.comiXtT0XeZWn — Manchester City (@ManCity) March 17, 2026 Manchester City-Real Madrid: le probabili formazioni. Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Guehi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - City-Real oggi in Champions League, le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Champions League, oggi Real Madrid-Manchester City: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Real Madrid-Manchester City, andata ottavi Champions League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Contenuti e approfondimenti su City Real oggi in Champions League le... Temi più discussi: Manchester City-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Real Madrid-Manchester City, dove vedere gli ottavi di Champions League in tv e streaming; Dove vedere Manchester City-Real Madrid oggi in tv: scelti i canali per la sfida di Champions League; Manchester City-Real Madrid in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioni. Dove vedere Manchester City-Real Madrid oggi in tv: scelti i canali per la sfida di Champions LeagueTutte le info su come seguire in diretta tv e streaming il ritorno dell'ottavo di Champions League tra Manchester City e Real Madrid. goal.com Manchester City-Real Madrid in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario, canale e formazioniManchester City e Real Madrid si affrontano alle ore 21 all'Etihad Stadium per il match di ritorno degli ottavi di Champions League ... fanpage.it Rudiger è tornato alla vigilia di Manchester City-Real Madrid sul discusso episodio della ginocchiata a Rico dove non è stato espulso: https://fanpa.ge/d2ggF - facebook.com facebook C’È ODORE DI FABREGAS City-Real: Pep per la Remuntada, ma ieri tutti a riposo Kimi: “Ora viene il bello” Sinner, parte la rincorsa al numero uno La prima pagina di martedì 17 marzo #CorrieredelloSport x.com