Marea li sorprende sugli scogli bimba di 7 anni scompare in vacanza in Marocco | Aiutateci a trovarla

La mamma e il papà di una bambina di sette anni sono in crisi dopo quello che è successo ieri sera sulla spiaggia vicino a Casablanca. La famiglia britannica stava trascorrendo le vacanze in Marocco quando, durante una passeggiata sugli scogli, la piccola è stata travolta dall’alta marea e improvvisamente scomparsa. Ora chiedono aiuto per ritrovarla, sperando che qualcuno possa averla vista o possa contribuire alle ricerche. La spiaggia è stata chiusa e le autorità locali stanno cercando di capire cosa sia successo.

Lo straziante appello lanciato da una coppia di genitori britannici che ha visto la propria bambina trascinata via in mare ieri sera mentre erano seduti sugli scogli durante la vacanza in Marocco, vicino alla costa di Casablanca.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Casablanca Mare Bimba di 4 anni rischia di soffocare con una caramella, salvata da una donna sconosciuta: "Aiutateci a trovarla" Una bambina di 4 anni ha rischiato di soffocare con una caramella ed è stata salvata da una donna sconosciuta che le ha praticato la manovra di Heimlich. Esce di casa e scompare a 95 anni, preoccupazione per Antonino Meli: “Potrebbe essere disorientato” È scomparso il 30 dicembre a Roma Antonino Meli, 95 anni, causando preoccupazione per la sua sicurezza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Casablanca Mare Argomenti discussi: Mare Fuori, Lucrezia Guidone sorprende tutti: incinta sul red carpet; L’Abruzzo sulla Via del Mare: il nuovo progetto cicloturistico lento e sostenibile; Capitale italiana del mare 2026, la candidatura (a sorpresa) di Sperlonga; Di Francesco e Camarda, l'abbraccio a sorpresa davanti alle telecamere: Ho tre figli e so quello che... Emozione dal mare Cinque assaggi, caldi e freddi, cotti e crudi, che raccontano il mare in tutta la sua freschezza. Ogni volta diverso, perché nasce dagli arrivi del pescato del giorno. Un antipasto che sorprende, conquista e resta tra i più amati dai nostri clienti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.