Marea li sorprende sugli scogli bimba di 7 anni scompare in vacanza in Marocco | Aiutateci a trovarla

Una famiglia britannica sta vivendo un incubo a Casablanca. I genitori hanno visto la loro bambina di 7 anni essere trascinata via dalla marea mentre erano seduti sugli scogli, in vacanza. Ora chiedono aiuto per trovarla, mentre le ricerche continuano senza sosta.

Lo straziante appello lanciato da una coppia di genitori britannici che ha visto la propria bambina trascinata via in mare ieri sera mentre erano seduti sugli scogli durante la vacanza in Marocco, vicino alla costa di Casablanca.

La mamma e il papà di una bambina di sette anni sono in crisi dopo quello che è successo ieri sera sulla spiaggia vicino a Casablanca.

Marea li sorprende sugli scogli, bimba di 7 anni scompare in vacanza in Marocco: Aiutateci a trovarlaLo straziante appello lanciato da una coppia di genitori britannici che ha visto la propria bambina trascinata via in mare ieri sera mentre erano seduti ... fanpage.it

