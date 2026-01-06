Prevenzione | ospedali in prima linea

L’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese si distingue per l’attenzione alla prevenzione, riconosciuta con cinque bollini rosa e un bollino azzurro da parte della Fondazione Onda. Questi riconoscimenti attestano l’impegno degli ospedali di Legnano e Magenta nel garantire servizi di qualità e sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione primaria e secondaria. Un risultato che sottolinea l’importanza di un’assistenza sanitaria attenta e mirata alla salute della comunità.

L’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese ha ottenuto cinque bollini rosa e un bollino azzurro per gli Ospedali di Legnano e Magenta da parte della Fondazione Onda. La Fondazione Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che dal 2005, per volere di alcuni professionisti già impegnati sul fronte della salute femminile, promuove un approccio alla salute orientato al genere, con particolare attenzione per quello femminile. Dal 2007 la mission di Fondazione Onda si è estesa a una rete di ospedali premiati con il bollino rosa, che pongono l’attenzione alla salute femminile attraverso i servizi e percorsi diagnostico-terapeutici erogati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

