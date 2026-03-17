Cinema | Il Bene Comune vince con 637k sul Pollino

Nel fine settimana, il cinema italiano ha ottenuto un incasso totale di 637 mila euro grazie al film Il Bene Comune sul Pollino. Tuttavia, i risultati complessivi sono stati modesti rispetto ai standard recenti, con le produzioni straniere che hanno attirato maggiormente il pubblico nelle sale. La scena cinematografica nazionale si è quindi confrontata con un quadro di risultati contenuti, dominato da film provenienti da altri paesi.

Il cinema italiano registra un week-end di incassi complessivi modesti, dominato da produzioni straniere. Il bene comune, opera al debutto di Rocco Papaleo, si piazza al terzo posto con 637.660 euro. Il film racconta il percorso di una guida che accompagna quattro detenute e un’attrice sul Pollino, un viaggio che riapre vecchie ferite. La pellicola è stata valutata con un voto medio di 6.5. Mentre le importazioni americane occupano i primi due gradini della classifica, la produzione nazionale dimostra resilienza attraverso storie radicate nel territorio. L’opera di Papaleo, pur presentando imperfezioni narrative, mantiene un nucleo umano solido. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cinema: Il Bene Comune vince con 637k sul Pollino Articoli correlati Leggi anche: Al cinema in settimana: da “Il bene comune” a “The basketball dream” Dal 12 marzo al cinema il film Il Bene Comune di Rocco Papaleo con Vanessa Scalera e Claudia Pandolfi. Il video di Amica.it(askanews) – Rocco Papaleo è tornato a girare nella sua terra ma a differenza di Basilicata Coast to Coast questa volta è accompagnato da un gruppo... Contenuti e approfondimenti su Bene Comune Temi più discussi: Il Bene Comune di Papaleo, storia di riscatto dal respiro green. In sala anche Notte prima degli esami 3.0; Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo dal 12 marzo al cinema; Il Bene Comune: il viaggio umano di Rocco Papaleo tra natura, musica e resilienza; Il film della settimana, Il bene comune: la recensione e dove vederlo a Firenze. Il bene comune secondo Rocco PapaleoL'attore e regista al multisala Massaua di Torino per presentare il suo ultimo film. Il racconto di un pellegrinaggio laico per sentirsi comunità ... rainews.it Il Bene Comune, il nuovo film di Rocco Papaleo dal 12 marzo al cinemaL'attore torna alla regia con un viaggio a piedi nel cuore del Pollino. Al centro c’è Biagio, una guida esperta ma affaticata, incaricata di accompagnare quattro detenute prossime alla fine della pena ... tg24.sky.it Un viaggio nell’anima, una fiaba morale, un seme. Questo è Il Bene Comune. IL BENE COMUNE, il nuovo film di Rocco Papaleo è al cinema. Con Claudia Pandolfi, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vanessa Scalera, Andrea Fuorto, Rosanna Sparapano - facebook.com facebook Rocco Papaleo e il Bene comune: “La mia Basilicata rockcon la malinconia di Avati” x.com