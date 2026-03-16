Al cinema in settimana | da Il bene comune a The basketball dream

Da oggi al 18 marzo sono in uscita due nuovi film al cinema: “Il bene comune” e “The Basketball Dream – Marco Belinelli”. Quest’ultimo narra la carriera del cestista, con un messaggio rivolto ai giovani per spronarli a credere nei propri obiettivi. Entrambi i film saranno disponibili nelle sale per un breve periodo.

Arriva al cinema “The Basketball Dream – Marco Belinelli”. Il film, nelle sale dal 16 al 18 marzo, non è solo il racconto della carriera di questo campione del basket ma un messaggio diretto alle nuove generazioni per ispirare i ragazzi a seguire i propri sogni. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Jumpers – Un salto tra gli animali”, “Un bel giorno”, “La Sposa!”, “Arco”, “28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa”, “Cime tempestose”, “Il bene comune”, “Keeper”, “Reminders of Him”, “Rental Family” e “Scream 7”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 16 MARZO CAPITOL MULTISALA... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il bene comune How to Build a Career in an Industry Where Almost Everyone Fails | Ep. 21 Una selezione di notizie su Al cinema in settimana da Il bene... Temi più discussi: Al cinema in settimana: da Moulin Rouge! a Un bel giorno; Calendario film uscita marzo 2026; Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Il bene comune; Tutti i colori di Nouvelle Vague: i film da non perdere (in bianco e nero) al cinema nel fine settimana. Al cinema in settimana: da Checco Zalone ad AvatarChecco Zalone torna protagonista al cinema. L’attore e comico sarà al centro delle scene del film Buen Camino, diretto da Gennaro Nunziante, nelle sale da mercoledì 24 dicembre. In cartellone, poi, ... bergamonews.it Al cinema in settimana: da Buen Camino a NorimbergaÈ ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale spiccano Buen Camino, Avatar: Fuoco e Cenere, Norimberga, Zootropolis 2, Un Topolino Sotto L’Albero ... bergamonews.it La nuova serie d’animazione in otto puntate “The Fairy Tales: le fiabe le raccontiamo noi”, in prima visione da lunedì 16 marzo alle 12.25 su Rai Yoyo. Il format fa parte del programma ufficiale GO!2025 Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura, e - facebook.com facebook And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com