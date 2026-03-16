Al cinema in settimana | da Il bene comune a The basketball dream

Da bergamonews.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi al 18 marzo sono in uscita due nuovi film al cinema: “Il bene comune” e “The Basketball Dream – Marco Belinelli”. Quest’ultimo narra la carriera del cestista, con un messaggio rivolto ai giovani per spronarli a credere nei propri obiettivi. Entrambi i film saranno disponibili nelle sale per un breve periodo.

Arriva al cinema “The Basketball Dream – Marco Belinelli”. Il film, nelle sale dal 16 al 18 marzo, non è solo il racconto della carriera di questo campione del basket ma un messaggio diretto alle nuove generazioni per ispirare i ragazzi a seguire i propri sogni. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Jumpers – Un salto tra gli animali”, “Un bel giorno”, “La Sposa!”, “Arco”, “28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa”, “Cime tempestose”, “Il bene comune”, “Keeper”, “Reminders of Him”, “Rental Family” e “Scream 7”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 16 MARZO CAPITOL MULTISALA... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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