Cinema a Roma si gira Se ami qualcuno dillo di Marco Bonini

A Roma sono in corso le riprese di un nuovo film intitolato “Se ami qualcuno dillo”, diretto da Marco Bonini, che ha anche scritto il romanzo omonimo pubblicato da Longanesi. La produzione sta lavorando in diverse locations della città mentre il progetto si sviluppa nel pieno delle attività di ripresa. La pellicola rappresenta il primo lungometraggio diretto da Bonini.

Roma, 17 mar. (askanews) – Sono in corso a Roma le riprese di “Se ami qualcuno dillo”, esordio alla regia di Marco Bonini, autore dell’omonimo romanzo edito da Longanesi, da cui è liberamente tratto il film. Sceneggiato dallo stesso Bonini insieme a Francesco Bruni, è interpretato da Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Completano il cast Thomas Trabacchi, Biagio Venditti, Daniela Virgilio, Pietro De Silva. Colto in fragrante durante un tradimento, Sergio (Edoardo Leo) ha un malore e finisce in coma. In sala d’attesa si ritrovano tre persone che avrebbero ottimi motivi per non volerlo più vedere: la sua compagna Gabriella (Claudia Gerini), l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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