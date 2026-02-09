Al via il concorso Se ami qualcuno portalo a Fumone

Questa mattina a Fumone si sono accese le luci dell’“Angolo degli innamorati” nel centro storico, segnando l’inizio ufficiale dell’edizione 2026 di San Valentino a Fumone. Il Comune ha dato il via anche al concorso social “Se ami qualcuno portalo a Fumone”, che coinvolge gli innamorati e i visitatori pronti a condividere le loro storie e foto sulla piattaforma online. La festa è partita ieri pomeriggio, con l’allestimento e l’illuminazione dell’angolo romantico, e oggi l’attenzione si

