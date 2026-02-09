Al via il concorso Se ami qualcuno portalo a Fumone
Questa mattina a Fumone si sono accese le luci dell’“Angolo degli innamorati” nel centro storico, segnando l’inizio ufficiale dell’edizione 2026 di San Valentino a Fumone. Il Comune ha dato il via anche al concorso social “Se ami qualcuno portalo a Fumone”, che coinvolge gli innamorati e i visitatori pronti a condividere le loro storie e foto sulla piattaforma online. La festa è partita ieri pomeriggio, con l’allestimento e l’illuminazione dell’angolo romantico, e oggi l’attenzione si
È stato acceso ieri pomeriggio, domenica 8 febbraio, l’“Angolo degli innamorati” nel centro storico di Fumone, dando ufficialmente il via all’edizione 2026 di San Valentino a Fumone e al concorso social “Se ami qualcuno portalo a Fumone”, promosso dal Comune di Fumone.L’accensione è stata.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Fumone Valentino
Bianca Balti: «Il cancro è essere messi in dubbio prima, giudicati durante e fraintesi dopo. E se qualcuno che ami lo sta attraversando, ascolta di più»
La modella Bianca Balti ha condiviso su Instagram alcune foto che mostrano il suo percorso contro il cancro.
Dopo mesi in casa, Ravi giunge in canile e ha bisogno di qualcuno che lo ami per sempre
Dopo mesi trascorsi in casa con una famiglia che lo ha accolto e curato, Ravi arriva in canile.
Ultime notizie su Fumone Valentino
Argomenti discussi: Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Ecco le convocazioni [AGGIORNATO]; Giovani cavalli: al via la stagione 2026 per salto ostacoli, dressage e concorso completo; Carnevale Co.Ro. 2026, al via il concorso La mascherina più bella per le scuole; Polizia locale di Modena, al via concorso pubblico per 18 posti.
Santa Jona festival blues jazz-forever Silvio Di Giulio: al via il bando di concorsoOvindoli. L’Associazione Culturale Musicale Fondazione Silvio Di Giulio annuncia ufficialmente l’apertura del bando di concorso per la II Edizione del Santa ... marsicalive.it
Scatto solidale, al via il concorso fotografico Fidas Verona: i premiC'è tempo fino al 15 febbraio per partecipare alla nona edizione del concorso fotografico promosso dalla sezione Fidas Verona ... veronaoggi.it
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.