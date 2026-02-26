A Fiumicino le riprese del film Se ami qualcuno dillo | divieti di sosta e stop al transito
Fiumicino, 26 febbraio 2026 – Fiumicino si prepara a una giornata di riprese cinematografiche con modifiche alla viabilità. La polizia locale disposto una disciplina di traffico provvisoria per permettere le riprese del film “Se ami qualcuno dillo”, a cura della società No Name Entertainment Srl, previste giovedì 26 febbraio 2026. L’ordinanza prevede l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata sul Lungomare della Salute, dal civico 155 al civico 165, su entrambi i lati, per l’intera giornata del 26 febbraio ( dalle 00.01 alle 24.00 ), per il posizionamento dei mezzi tecnici. Analoga misura è prevista in via delle Chiglie, nel tratto compreso tra Lungomare della Salute e il civico 7 (con esclusione dei passi carrabili), per un’area indicata di circa 60 mq, sempre dalle 00. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
