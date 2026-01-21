Una ragazza di 22 anni residente a Certaldo è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un treno ad Empoli, il 20 gennaio 2026. Attualmente in prognosi riservata all’ospedale, le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione l’accaduto. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente.

EMPOLI – Sarebbe in prognosi riservata, e quindi in condizioni gravi all’ospedale, la ragazza di 22 anni, residente a Certaldo, che ieri sera, 20 gennaio 2026, è stata investita da un treno a Empoli. Gli investigatori hanno visionate le telecamere e sono tuttora in corso gli accertamenti sulla reale dinamica dell’incidente. L’investimento potrebbe essere avvenuto anche per cause accidentali. Dalle immagini delle telecamere visionate si noterebbe la giovane attraversare i binari. Al vaglio degli investigatori anche il racconto di alcuni testimoni. La circolazione ferroviaria era stata sospesa per un’ora. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Empoli: ragazza investita dal treno, ricoverata in gravi condizioni. Visionate le telecamere per ricostruire l’episodio

