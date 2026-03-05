Erosione all’Argine degli Angeli il piano di salvataggio | Sistemeremo i cedimenti

È stato avviato un piano di intervento per contenere i cedimenti sull’Argine degli Angeli a Comacchio. Il direttore del parco ha annunciato che saranno effettuate operazioni di sistemazione per rafforzare la struttura e prevenire ulteriori problemi. La mossa mira a intervenire prontamente sulla zona interessata dall’erosione. L’obiettivo è stabilizzare l’argine e tutelare l’area circostante.

Comacchio (Ferrara), 5 marzo 2026 – Argine degli Angeli, scatta il piano di salvataggio. Ad illustrarlo il direttore del parco Massimiliamo Costa. “L’Argine degli Angeli è stato costruito in un’area dove non c’erano mai stati argini o affioramenti di terreno in precedenza – spiega –. E’ inevitabilmente una struttura che va curata nel tempo. Un paio di anni fa, ad esempio, abbiamo sistemato sei cedimenti del tutto analoghi ai due attuali. Per i due cedimenti attuali siamo riusciti a mettere in sicurezza già il giorno successivo, in modo da non chiudere l’importante percorso ciclabile. Sempre nella giornata successiva al cedimento abbiamo ottenuto dalla Regione i fondi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Erosione all’Argine degli Angeli, il piano di salvataggio: “Sistemeremo i cedimenti” “Valli di Comacchio, a rischio l’Argine degli Angeli: l’erosione minaccia il sentiero”Comacchio (Ferrara), 2 marzo 2026 – A lanciare l’allarme qualche giorno fa Liviano Luciani, dell’associazione Libera Caccia. Argine degli Angeli a pezzi: "La frana? Servono risorse""Lo frana dell’argine degli Angeli ha posto l’accento su un problema che non si può più rimandare. Tutto quello che riguarda Erosione all'Argine degli Angeli il.... Temi più discussi: Erosione all’Argine degli Angeli, il piano di salvataggio: Sistemeremo i cedimenti; Valli di Comacchio, a rischio l’Argine degli Angeli: l’erosione minaccia il sentiero; Sos sull’argine degli angeli: Salviamolo dall’erosione; Aversa, Fabio Brescia presenta Il caffè nelle tazzine belle al Teatro Sebeto. Erosione all’Argine degli Angeli, il piano di salvataggio: Sistemeremo i cedimentiComacchio, il presidente del parco Costa: L’infrastruttura non chiuderà. Ma non si ferma la polemica sulla gestione delle valli, l’attacco di Bellotti ... ilrestodelcarlino.it Sos sull’argine degli angeli: Salviamolo dall’erosioneFranco Vitali, presidente Confcommercio Comacchio, titolare Camping Florenz Dobbiamo intervenire subito per proteggere un monumento delle valli. ilrestodelcarlino.it Onda TV. . Marina di Caronia: erosione costiera, la voce dei residenti facebook I comuni del Gargano provano a fermare l'erosione costiera. Nobiletti: "Dobbiamo essere compatti" x.com