Valli di Comacchio a rischio l’Argine degli Angeli | l’erosione minaccia il sentiero

A Comacchio, in provincia di Ferrara, l’associazione Libera Caccia ha segnalato che l’erosione sta mettendo a rischio l’Argine degli Angeli, una zona delle Valli di Comacchio. Nei giorni scorsi, un rappresentante dell’associazione ha evidenziato come le condizioni attuali stanno minacciando il sentiero. La questione riguarda principalmente il deterioramento del tratto di argine, che potrebbe compromettere la sicurezza dell’area.

Comacchio (Ferrara), 2 marzo 2026 – A lanciare l'allarme qualche giorno fa Liviano Luciani, dell'associazione Libera Caccia. "L'argine degli Angeli, opera costata milioni, presenta cedimenti", le sue parole. Un grido raccolto da Giovanni Gelli, presidente consulta San Camillo, che accende i riflettori sulle condizioni nelle quali versa una delle ciclabili più rinomate d'Italia, un sentiero che attraversa le Valli di Comacchio, scorre sull'acqua, attorno la meraviglia di fenicotteri e aironi.