Domenico morto dopo un trapianto fallito | Ci hanno consigliato di non parlare per tenerlo in lista

Domenico Caliendo è morto a causa di un trapianto fallito, nonostante le raccomandazioni di non parlare per mantenere il bambino in lista. La madre del piccolo chiede chiarezza e denuncia una mancanza di comunicazione durante il trattamento. Nel frattempo, annuncia la creazione di una fondazione dedicata a suo nome. Con il supporto del suo avvocato, solleva dubbi sulle procedure seguite e sulla gestione della situazione clinica. La famiglia desidera conoscere la verità sulla vicenda.

Chiede verità la mamma del piccolo Domenico Caliendo, il bambino morto al Monaldi dopo un trapianto. Annuncia la nascita di una Fondazione a suo nome e intanto, insieme al suo avvocato, solleva alcuni interrogativi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Domenico morto dopo il trapianto, Bassetti: “Errori di comunicazione inaccettabili. Donate gli organi”Domenico, il bambino di 2 anni morto all’Ospedale Monaldi di Napoli, è deceduto circa due mesi dopo un trapianto di cuore fallito.

Bimbo morto dopo il trapianto fallito a Napoli, l’avvocato della famiglia: “La cartella clinica è incompleta”Domenico è morto il 21 febbraio a Napoli dopo un trapianto fallito, causa ancora da chiarire.

Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiatoLe ultime notizie dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e 4 mesi al quale il 23 dicembre 2025 è stato trapiantato un cuore danneggiato all’Ospedale Monaldi di Napoli e morto il 21 f ... fanpage.it

Domenico è morto, al bimbo era stato trapiantato un cuore danneggiato. La madre: Cosa chiedo alla giustizia? La veritàDomenico non ce l’ha fatta. Il bimbo di due anni e mezzo di Nola, affetto da cardiomiopatia dilatativa che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, è morto. Lo ha ... ilfattoquotidiano.it

