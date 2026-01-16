Totò Di Natale | Oggi ci sono ragazzini che hanno già il procuratore ma lasciateli giocare
Totò Di Natale, ex calciatore e attuale responsabile di una scuola calcio, commenta con chiarezza il suo approccio: “I genitori non li faccio entrare, devono stare fuori dal campo”. Con questa scelta, l’obiettivo è creare un ambiente più libero e concentrato per i giovani calciatori, evitando interferenze esterne e favorendo lo sviluppo delle capacità sportive e personali dei ragazzi.
L'ex calciatore non ha usato troppi giri di parole per spiegare qual è il metodo che adotta nella sua scuola calcio: "I genitori non li faccio entrare, devono stare fuori dal campo. In settimana devono stare da soli, altrimenti quando crescono questi ragazzi?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
