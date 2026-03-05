Coppa Italia | Sarri e Palladino ammoniti per proteste in semifinale

Durante la semifinale di andata della Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, l’arbitro ha ammonito Sarri e Palladino a causa di proteste. Entrambi gli allenatori sono stati segnalati dal direttore di gara per aver espresso dissenso durante la partita. Le ammonizioni sono arrivate nel corso di momenti di tensione sul campo. Nessun altro provvedimento disciplinare è stato adottato in seguito.

Lo scontro tra Lazio e Atalanta nella semifinale di andata della Coppa Italia ha l'intervento disciplinare diretto contro i due tecnici. Maurizio Sarri e Raffaele Palladino hanno ricevuto entrambi il cartellino giallo durante la seconda frazione del match allo Stadio Olimpico. L'incidente si è verificato poco dopo l'inizio del secondo tempo, quando il risultato era fermo sul 1-1, con reti segnate da Dele-Bashiru e Pasalic. Il motivo scatenante fu un contrasto in area centrale tra Kossounou e Zaccagni, dove il giocatore dell'Atalanta allargò le braccia nel contatto con il numero 10 biancoceleste. La decisione arbitrale non trovò consenso immediato tra le due panchine, innescando una reazione a catena che portò al doppio ammonimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

