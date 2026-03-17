chiara alberto e i misteri di garlasco

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, una giovane di 26 anni impiegata e laureata in economia, viene trovata senza vita nella villetta di Garlasco, in Lombardia, dove viveva con la famiglia. La sua morte avviene in circostanze che attirano l’attenzione, e da allora si susseguono indagini e interrogativi sulla vicenda.

Nella mattinata di lunedì 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, impiegata laureata in economia, viene trovata morta nella villetta in cui viveva con la famiglia in via Pascoli a Garlasco, in Lombardia. A trovare il corpo e dare l’allarme fu il fidanzato Alberto Stasi, 24 anni, che ai tempi studiava all’Università Bocconi. Il corpo della ragazza venne ritrovato riverso sulle scale che conducevano alla cantina della villetta, adagiato sul nono gradino in una pozza di sangue. I sospetti si concentrarono subito su Stasi perché sulle sue scarpe e sui suoi vestiti non vi era traccia di sangue, come se le avesse pulite o cambiate dopo aver sceso i gradini sporchi, e per alcune incongruenze nel suo racconto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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