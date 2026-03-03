garlasco chiara non vide i filmati pornografici sul computer di alberto

Chiara Poggi, la sera prima di essere uccisa, utilizzò il computer del suo fidanzato per aiutarlo nella stesura della tesi di laurea. Non ci sono prove che abbia visualizzato i filmati pornografici presenti sul computer di Alberto Stasi, come confermato da testimoni e verifiche tecniche. La ragazza trascorse il tempo a lavorare sul file, senza coinvolgimenti in altri contenuti digitali.

Chiara Poggi non vide i filmati pornografici sul computer di Alberto Stasi: la sera prima di essere uccisa usò il pc del fidanzato soltanto per aiutarlo nella stesura della tesi di laurea. Il segno dell'accesso alla cartella denominata "Militare", che conteneva immagini hot, sarebbe in realtà una traccia elettronica, generata dall'aggiornamento del sistema operativo e non il frutto di attività umana. La difesa di Stasi, che sta finendo di scontare una condanna definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco del 13 agosto 2007, ha depositato in procura a Pavia una nuova consulenza, che ribalta il risultato del lavoro degli esperti della famiglia Poggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

