Chi sono i due ex mariti di Antonella Clerici Giuseppe Motta e Eddy Martens padre di Maelle e chi è il compagno Vittorio

Antonella Clerici è stata legata a Giuseppe Motta e Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle. Attualmente, la conduttrice è in una relazione con Vittorio, il suo compagno. Nel passato, si vocifera anche di un possibile legame con il collega Massimo Giletti, anche se questa notizia non è mai stata confermata ufficialmente. La vita privata di Clerici rimane sempre oggetto di interesse, mantenendo un profilo discreto e rispettoso.

Antonella Clerici ha avuto diversi compagni importanti, tra i suoi amori di gioventù sembra ci sia stato anche il collega Massimo Giletti, storia però mai confermata. Chi sono i due ex mariti di Antonella Clerici. Nel 1989 si sposa per la prima volta con il giocatore di basket Giuseppe Motta ed il matrimonio dura 2 anni. Nel 2000 si risposa a New York con il produttore discografico Sergio Cossa ed il matrimonio dura circa 3 anni. Nel 2007 conosce l'animatore turistico Eddy Martens, di 13 anni più giovane di lei e nel 2009 diventano genitori di una bimba, Maelle (che oggi ha 14 anni). Ma nel 2016 la loro relazione si conclude, pare per un tradimento da parte di Eddy.

