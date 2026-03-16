paki canzi chi era il leader dei nuovi angeli

Il mondo della musica piange la scomparsa di Pasquale “Paki” Canzi, che aveva 78 anni. Era il frontman e fondatore dei Nuovi Angeli, una delle band italiane più note. La sua morte è stata annunciata recentemente, lasciando un vuoto tra i fan e gli artisti del settore. Canzi è stato un protagonista della scena musicale italiana degli ultimi decenni.

Lutto nel mondo della musica: si è spento all'età di 78 anni Pasquale "Paki" Canzi, frontman e fondatore della band Nuovi Angeli. Estremamente popolare tra gli Anni '60 e '70, ha legato la sua voce a hit come Donna felicità e Singapore. Paki Canzi, popolare musicista e frontman dei Nuovi Angeli, è scomparso a 78 anni lo scorso 15 marzo. Nato a Milano l’8 settembre 1947, con la sua band arrivò a vendere circa otto milioni di dischi, segnando una stagione musicale che ha accompagnato più generazioni. Portano la sua firma popolari canzoni come Donna felicità, Ragazzina, ragazzina, Anna da dimenticare e Singapore. 🔗 Leggi su Dilei.it

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