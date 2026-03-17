Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni, grazie alla vittoria contro l’Inter Under 23 e al margine accumulato nel girone A, chiuso con sei giornate di anticipo. La promozione è stata raggiunta con largo anticipo rispetto alla fine del campionato. Renzo Rosso, con un patrimonio di 4,5 miliardi, ha investito 50 milioni nel club.

Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni e lo fa con largo anticipo. La promozione arriva grazie al successo sull’Inter Under 23 e al margine accumulato nel girone A, chiuso con sei giornate di anticipo. Il risultato segna un passaggio importante per il progetto guidato da Renzo Rosso, imprenditore e fondatore del gruppo Otb, noto per marchi come Diesel. La proprietà del club, affidata al figlio Stefano Rosso, ha sostenuto negli anni un investimento rilevante per riportare la squadra ai livelli professionistici. Quanto ha investito Renzo Rosso nel Vicenza. Il ritorno in Serie B è il risultato di un progetto avviato nel 2018, dopo il fallimento del club. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vicenza in Serie B, il patrimonio di Renzo Rosso 4,5 miliardi. 50 milioni investiti nel club

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