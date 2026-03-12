Gionny Scandal, nome vero Gionata Boschetti, è un cantante italiano nato nel 1993 e originario di Roma. È diventato noto nel mondo della musica grazie ai suoi brani pubblicati su YouTube e sui social media. Attualmente ha una fidanzata e mantiene un profilo attivo su Instagram. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, Gionny torna in televisione dopo alcuni anni di assenza.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 c’è Gionny Scandal. Il cantante torna così in televisione, dopo diversi anni di assenza. Vari telespettatori, infatti, ricordano il suo volto, principalmente per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Tanti altri, invece, non conoscono minimamente il cantautore. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questo gieffino del cast della nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Gionny Scandal del GF Vip chi è: età, nome completo, origini, chi sono i genitori. Leggi anche: Chi è Blu Barbara Prezia: età, origini, lavoro, fidanzato, Instagram. Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, i 5 concorrenti che guadagnano di più: chi sono. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Chi è GionnyScandal: età, nome vero, origini, chi sono i genitori, com’è diventato famoso, fidanzata, Instagram

Articoli correlati

Chi è Sayf a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, origini, fidanzataSayf è uno dei nomi più interessanti della nuova scena urban italiana ed è in gara tra i Big di Sanremo 2026, pronto a farsi conoscere dal grande...

Chi è Lda a Sanremo 2026: età, altezza, peso, nome vero, origini, ex fidanzataNon sono soltanto due tra i nomi più amati del nuovo pop italiano, ma anche amici e complici artistici: LDA e AKA7EVEN hanno deciso di unire le forze...

Tutti gli aggiornamenti su Chi è GionnyScandal età nome vero...

Temi più discussi: GionnyScandal del Grande Fratello Vip: chi è, età, adozione, il dramma dei genitori; Chi è GionnyScandal? Tutto sul concorrente del nuovo GF Vip!; Chi è Gionnyscandal? Età, vero nome, Grande Fratello Vip 2026, carriera, vita privata e canzoni; Chi è GionnyScandal: verità sui genitori biologici e perché ha cambiato cognome.

Chi è Gionnyscandal? Età, vero nome, Grande Fratello Vip 2026, carriera, vita privata e canzoniFino a qualche anno fa era solo il ragazzo emo-rap con i capelli colorati e i testi pieni di dolore. Oggi Gionnyscandal è molto di più: un artista con dieci album alle spalle, un libro, un passato d ... alphabetcity.it

Chi è GionnyScandal? Tutto sul concorrente del nuovo GF Vip!Il rapper GionnyScandal, dopo un'infanzia difficile e una carriera musicale di successo, entra nella Casa del Grande Fratello VIP. serial.everyeye.it

Chi preferisci: ANCELOTTI SACCHI CAPELLO facebook

Mi preoccupa sempre chi parla di guerra con troppo entusiasmo. Mi preoccupa ancora di più chi parla di guerra citando testi sacri, di qualunque religione. Di solito finisce male. x.com