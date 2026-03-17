Michele Venitucci è l’attore che interpreta Carmelo Tancredi nella fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. La serie vede Venitucci nel ruolo di un ispettore della Squadra Mobile. La sua presenza nel cast contribuisce alla narrazione della trama, che si sviluppa attraverso le vicende dei protagonisti e le indagini condotte dal personaggio interpretato dall’attore.

Tra i protagonisti della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio c’è Michele Venitucci, che interpreta Carmelo Tancredi, ispettore della Squadra Mobile. Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla carriera dell’attore. Carmelo Tancredi, ma meglio solo Tancredi. Schivo e riservato è il personaggio di Carmelo Tancredi – o, come preferisce essere chiamato, semplicemente Tancredi. Il personaggio sembra avere molto da raccontare al pubblico della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio, ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio. Nella sua prima apparizione lo vediamo in aula, dove viene chiamato a deporre durante un processo in qualità di ispettore della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Michele Venitucci, l’attore di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”?

Articoli correlati

Chi è Lea Gavino, l’attrice di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”?Tra i personaggi della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio c’è Lea Gavino, che interpreta Consuelo Favia, una giovane praticante avvocato...

Chi è Catrinel Marlon, l’attrice di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”?Tra i personaggi della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio c’è Catrinel Marlon, che interpreta Odile Brunet, coniuge di Fabio Paolicelli, a...

Tutti gli aggiornamenti su Michele Venitucci

Discussioni sull' argomento Michele Venitucci, l'intervista al Tancredi della serie Rai 'Guerrieri': Le cicatrici da mostrare; Guerrieri, Michele Venitucci è Tancredi: Nella fiction la mia Bari noir. Aspettare le 22 però… - VIDEO; Guerrieri, il cast della serie tv con Alessandro Gassmann da stasera in tv; Guerrieri - La regola dell'equilibrio, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni.

Michele Venitucci è Carmelo Tancredi. - facebook.com facebook