Catrinel Marlon è l’attrice che interpreta Odile Brunet nella fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”. Nel cast, recita al fianco di Giordano De Plano, che interpreta Fabio Paolicelli, e di Alessandro Gassmann, nei panni di Guerrieri. La sua presenza si inserisce nel racconto della serie, che si svolge tra le vicende dei protagonisti e i loro intrecci.

Tra i personaggi della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio c’è Catrinel Marlon, che interpreta Odile Brunet, coniuge di Fabio Paolicelli, a sua volta interpretato da Giordano De Plano e assistito di Guerrieri ( Alessandro Gassmann ). Scopriamo di più sul suo personaggio e sulla carriera dell’attrice. Odile Brunet: una francese misteriosa. Catrinel Menghia, nota anche con lo pseudonimo di Catrinel Marlon, è tra le attrici che hanno preso parte alla nuova serie con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell’avvocato Guerrieri: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio. Catrinel interpreta Odile Brunet, la moglie di Fabio Paolicelli ( Giordano De Plano ), un uomo che chiede di essere assistito da Guerrieri per essere assolto dall’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Catrinel Marlon, l’attrice di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”?

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Nella fiction “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” troviamo Catrinel Marlon nei panni di Odile Brunet, la moglie di Fabio Paolicelli. Paolicelli è interpretato da Giordano De Plano e assistito dall’avvocato Guerrieri (Alessandro Gassmann). Odile Brunet è una do - facebook.com facebook