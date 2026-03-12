Tay Vines è uno stand-up comedian che ha guadagnato popolarità sui social media. Questa sera partecipa a

Tay Vines è uno stand-up comedian che si è fatto conoscere sui social e da stasera vedremo in gara a Pechino Express insieme ad Assan Diop nella coppia i Comedian. Chi è Tay Vines: il successo su YouTube. Nato in Togo, come Komi Eli Spero, ha iniziato nel 2016 a pubblicare video comici su You Tube, raccontando ironicamente la vita di uno straniero in Italia. Come nome d'arte ha scelto quello del nonno: " Tay era il nome di mio nonno al quale ero legato da ragazzino. Il mio lavoro, infatti, è in parte partito da lui e dopo la sua morte mi sono messo il suo nome addosso per sentirlo più vicino. E' una sorta di omaggio che faccio a mio nonno", aveva raccontato nel corso di un'intervista.

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Tay Vines, curiosità e vita privata del concorrente di “Pechino Express”

