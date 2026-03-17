Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Raffaella Carrà, artista scomparsa nel 2021, avrebbe adottato un uomo che sarebbe diventato l’unico erede legittimo del suo patrimonio, inclusi i diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. La notizia ha suscitato interesse e discussioni, ma al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sul nome o sull’identità della persona coinvolta.

A sorpresa, nelle ultime ore si è diffusa la notizia che Raffaella Carrà, la grande artista scomparsa nel 2021, avesse adottato un figlio che, di fatto, risulterebbe l’unico erede legittimo al suo patrimonio, dei diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. A stabilirlo un’ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso; il figlio “segreto” di Carrà, il cui vero nome era Raffaella Maria Roberta Pelloni, si chiamerebbe Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, direttore e titolare della Arcoiris edizioni musicali, nonché ex segretario personale e manager proprio di Raffaella Carrà, cui è stato legato fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Chi è l’uomo che Raffaella Carrà avrebbe adottato come figlio

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Nato a Ferrara nel 1964, Bulzoni è stato prima guardia del corpo dell'icona televisiva, poi confidente e braccio destro. La showgirl scelse di adottarlo, come fa sapere la Fondazione Raffaella Carrà, affinché «proseguisse la sua attività e portasse avanti in suo x.com