Chi è Lucia Ilardo concorrente del GF Vip | da Temptation Island con Rosario al flirt con Lorenzo Spolverato

Lucia Ilardo, 28 anni, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. È nota per aver partecipato a Temptation Island e attualmente studia per diventare speaker radiofonica e conduttrice. Di recente, si è parlato di un possibile flirt con Lorenzo Spolverato. La sua presenza nel reality ha attirato l’attenzione mediatica.

Lucia Ilardo, 28 anni, è una concorrente del Grande Fratello Vip. Ex volto di Temptation Island, oggi studia per diventare speaker radiofonica e conduttrice: recentemente si è parlato del presunto flirt con Lorenzo Spolverato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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