Chi è Joe Kent perché si è dimesso dall’antiterrorismo Usa e cosa c’entra la guerra in Iran

Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti si è dimesso, suscitando discussioni sui cambiamenti all’interno delle strutture di sicurezza del paese. La sua uscita avviene in un momento di tensioni crescenti riguardo alla guerra in Iran. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e rappresenta un dettaglio importante nel quadro delle operazioni di intelligence statunitensi.

Le dimissioni del direttore del Centro nazionale antiterrorismo degli Stati Uniti aprono una frattura ai vertici della sicurezza americana nel pieno della guerra contro l’ Iran. Joe Kent, nominato nel 2025 alla guida del National Counterterrorism Center, ha lasciato l’incarico dichiarando di non poter sostenere un conflitto che, a suo giudizio, non era necessario per la difesa degli Stati Uniti. La sua uscita di scena rappresenta la prima dimissione di alto livello legata direttamente alla guerra in corso e mette in evidenza tensioni interne all’amministrazione guidata da Donald Trump. After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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