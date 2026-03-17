Il capo antiterrorismo di Trump Joe Kent si dimette | L’Iran non era una minaccia ci hanno ingannati

Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center degli Stati Uniti, si è dimesso dall'incarico. In una comunicazione ufficiale, ha affermato che l’Iran non rappresentava una minaccia e che il governo aveva subito inganni riguardo alla reale situazione. La sua decisione arriva dopo una lunga carriera nel settore e ha suscitato attenzione nel mondo della sicurezza nazionale.

Joe Kent, direttore del National Counterterrorism Center degli Stati Uniti, si è dimesso dalla sua posizione in segno di protesta contro la guerra in Iran, lanciando accuse pesanti contro l’amministrazione Trump e accusando Israele di aver orchestrato una campagna di disinformazione per trascinare gli Stati Uniti nel conflitto. In una lettera di dimissioni pubblicata sul social network X, Kent ha scritto senza mezzi termini: “ Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. L’Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana “. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il capo antiterrorismo di Trump, Joe Kent si dimette: “L’Iran non era una minaccia, ci hanno ingannati” Articoli correlati Leggi anche: Il capo dell'antiterrorismo americano si dimette: «L'Iran non è una minaccia, guerra nata per la pressione di Israele». Il caso di Joe Kent Leggi anche: Il capo dell'antiterrorismo americano si dimette: «L'Iran non è una minaccia, guerra nata per la pressione di Israele». Trump: «Era un debole» Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi Aggiornamenti e notizie su Joe Kent Temi più discussi: Presi ancora di mira i vertici iraniani; Il capo del centro per l'antiterrorismo Usa si dimette per la guerra in Iran; Baghdad? I militari italiani evacuati ieri notte, la preoccupazione di Crosetto per gli attacchi alle basi italiane; Posso fare quello che voglio con Cuba, Trump minaccia (di nuovo) l'isola caraibica. E ora c'è anche chi spera nel tycoon. Il capo dell'antiterrorismo Usa si dimette: Non posso sostenere la guerra in Iran. Iniziata su pressione di IsraeleEcco chi è Joe Kent: da veterano dei Berretti Verdi ai legami con l’estrema destra americana. L’ex sostenitore di Trump e la dura lettera inviata alla Casa Bianca: Teheran non era una minaccia per gl ... msn.com Usa, il capo dell’Antiterrorismo si dimette: Guerra all’Iran voluta dalla lobby di IsraeleL’Amministrazione di Donald Trump perde un pezzo. Joe Kent, direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo, si è dimesso dal suo incarico per forti divergenze con il presidente sulla guerra all’Iran. ... tpi.it Ecco chi è Joe Kent: da veterano dei Berretti Verdi ai legami con l’estrema destra americana. L’ex sostenitore di Trump e la dura lettera inviata alla Casa Bianca: “Teheran non era una minaccia per gli Usa” Leggi l'articolo #GuerraIran - facebook.com facebook Usa, si dimette capo Centro antiterrorismo Joe Kent nominato da Trump: "Israele voleva guerra contro Iran ma non era una minaccia" x.com